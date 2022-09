Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am 20. September gegen 6.20 Uhr kam es in Papenburg in der Rheiderlandstraße Höhe Abfahrt Parkplatz Meyer-Werft Tor 5/6 zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtet. Ein schwarzer Jeep überholte auf der Rheiderlandstraße in Richtung Weener mehrere Fahrzeuge. Dabei musste ein entgegenkommender 27-jähriger Fahrer eines VW-Passat stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Ein weiterer, nachfolgender 60-jähriger Fahrer eines Mercedes-GLA musste ebenfalls ausweichen. Dieser fuhr allerdings auf seinen Vordermann auf. Der Fahrer des Jeeps flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am VW und Mercedes wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Jeep geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

