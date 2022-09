Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen nach Unfallflucht in der Wessendorfstraße gesucht

Salzbergen (ots)

Am 23. September zwischen 18.00 Uhr und 20.45 Uhr kam es in Salzbergen in Wessendorfstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparkter 1er-BMW beschädigt. Durch den Unfall wurde das Fahrzeug etwa zwei Meter rückwärts geschoben, sodass die Polizei davon ausgeht, dass der Unfall beim Rangieren / Rückwärtsfahren entstanden ist. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

