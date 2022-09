Konstanz (ots) - Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der Reichenaustraße gekommen. Ein 23-Jähriger fuhr mit einem BMW in Richtung stadteinwärts. Ein nachfolgender, gleichaltriger Fahrer, ebenfalls in einem BMW, fuhr auf den Vordermann auf. Dabei entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Rückfragen bitte an: Jörg-Dieter Kluge Polizeipräsidium Konstanz Pressestelle ...

