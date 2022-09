Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Parkendes Wohnmobil beschädigt (23.09.2022)

Konstanz (ots)

In der Zeit vom 16.09.2022 bis zum 23.09.2022 wurde ein in der Staader Straße in Konstanz ordnungsgemäß geparktes Wohnmobil der Marke Weinsberg durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Durch das Unfallgeschehen entstand ein Schaden im Bereich der hinteren Stoßstange der Fahrerseite. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531 995-0 erbeten.

