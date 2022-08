Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Angriff auf Polizeibeamten - Streitschlichter wird Opfer einer Körperverletzung - Betrunkener führt Pkw und beschädigt Verkehrszeichen - betrunken Fahrzeug geführt - Fahrradfahrer leicht verletzt

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Angriff auf Polizeibeamten

Am Samstagabend kam es gegen 23:15 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einem Auricher Schnellrestaurant an der Emder Straße. Das Restaurantpersonal bat um polizeiliche Unterstützung, da sich drei pöbelnde Gäste einem Hausverbot widersetzten. Zudem sei es zu Beleidigungen zum Nachteil des Personals gekommen. Während sich zwei der drei Verursacher nach dem Eintreffen der Polizeibeamten kooperativ verhielten, missachtete ein 26-Jähriger die polizeilichen Aufforderungen. Er weigerte sich, das Restaurant zu verlassen und seine Personalien anzugeben. Der alkoholisierte Mann griff sogar einen der eingesetzten Polizisten körperlich an. Im Rahmen dessen kam es zusätzlich zu der Beschädigung eines Sitzhockers. Der Angreifer konnte letztlich durch hinzugezogene Polizeikräfte überwältigt und in Polizeigewahrsam genommen werden. Gegen den 26-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Großefehn- Streitschlichter wird Opfer einer Körperverletzung Nachdem ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr versuchte, eine Streitigkeit auf dem Parkplatz einer Großefehner Diskothek zu schlichten, wurde dieser durch einen derzeit unbekannten männlichen Täter unvermittelt angegriffen. Der Angreifer versetzte dem 21-Jährigen eine Kopfnuss, die zu einer blutenden Nase führte. Zeugen des Vorfalls mögen sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 6060 melden.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Betrunkener führt Pkw und beschädigt Verkehrszeichen Am Sonntagmorgen war ein 42-Jähriger Mann mit seinem Pkw von Aurich in Richtung Riepe unterwegs. Dabei überfuhr der Mann kurz nach dem Ortseingang Westerende-Kirchloog eine Verkehrsinsel, beschädigte ein dortiges Verkehrszeichen und kam anschließend zum Stehen. Eine Weiterfahrt war aufgrund der Beschädigung des Pkw nicht mehr möglich. Nachdem die eingesetzten Beamten eine Alkoholisierung von über 1,4 Promille feststellten, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Auch der Führerschein des 42-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen den betrunkenen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Hage - Betrunken Fahrzeug geführt

Am Sonntagmorgen wurden Norder Polizeibeamte auf dem Gelände einer Tankstelle an der Hauptstraße auf einen männlichen Fahrzeugführer aufmerksam, der augenscheinlich erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Während die Polizeibeamten das Dienstfahrzeug betankten, fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw auf das Tankstellengelände. Nachdem dieser aus dem Fahrzeug ausstieg, stellten die Polizeibeamten einen unsicheren Gang fest und kontrollierten den Mann. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von 2 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Fahrradfahrer leicht verletzt Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Sonntagnachmittag in Friedeburg. Der 43-Jährige Unfallverursacher bog mit seinem Pkw Hyundai von der Straße Am Tief auf die Bundesstraße 436 ab und übersah dabei den von rechts kommenden 15-Jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte in Folge der Kollision zu Boden und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

