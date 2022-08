POL-AUR: Aurich - Verkehrsunfallflucht Friedeburg - Radfahrerin alleinbeteiligt gestürzt Friedeburg - Handfeste Auseinandersetzung endet mit blutiger Lippe

Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Wittmund Kriminalitätsgeschehen Horsten - Wäsche gestohlen In der Nacht zu Donnerstag ereignete sich in der Etzeler Straße in Horsten ein Diebstahl. Ein zunächst Unbekannter betrat widerrechtlich ein Grundstück und entwendete an einer Wäscheleine aufgehängte Bekleidungsgegenstände. Nachdem der Täter durch den Eigentümer entdeckt wurde, ergriff dieser die Flucht. Am Tage des 04.08.2022 ging bei der Polizei ein Zeugenhinweis ein. Ein ...

mehr