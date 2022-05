Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Aufgebrochene Pkw

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch kam es in Moers zu mindestens vier Pkw-Aufbrüchen.

Auf der Seminarstraße in der Moerser Innenstadt wurde zwischen Dienstagabend 18.30 Uhr und Mittwochmorgen 03.25 Uhr die Seitenscheibe der Fahrertür eines schwarzen 3er BMW eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet.

Auf der Baerler Straße in der Innenstadt wurde zwischen Dienstagabend 21.00 Uhr und Mittwochmorgen 05.40 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise die Beifahrertür eines geparkten grauen 1er BMW geöffnet und eine weiße Mappe mit einem geringen Geldbetrag entwendet.

Auf der Ruhrstraße in Meerbeck schlugen Unbekannte am Dienstagmorgen, gegen 09:45 Uhr, die Heckscheibe eines grauen Opel ein. Der Eigentümer des Pkw hörte bei der Gartenarbeit ein Klirren, sah noch eine Person mit schwarzem Kapuzenpulli wegrennen und stellte dann die eingeschlagene Heckscheibe an seinem Fahrzeug fest. Der unbekannte Täter entwendete ein Paket Bremsklötze und ein Abschleppseil.

Zu einem weiteren Pkw-Aufbruch kam es am Dienstagmorgen, zwischen 06:05 Uhr und 06:45 Uhr, auf dem Waldweg in Schwafheim. Hier wurde bei einem Pkw der Caritas die linke Seitenscheibe eingeschlagen und die Handtasche der Mitarbeiterin entwendet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, keine Wertgegenstände offen im Fahrzeug liegen zu lassen, auch nicht bei nur kurzer Abwesenheit und bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in Moers (Tel.: 02841-1710).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell