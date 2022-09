Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - 200 Meter Stromkabel entwendet

Twist (ots)

Zwischen dem 23. und 26. September kam es in Twist in der Bürgermeister-Egbers-Straße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter entwendeten ein etwa 200 Meter langes Starkstromkabel und versuchten zudem einen Baucontainer aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

