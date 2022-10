POL-DU: Obermeiderich: Jugendgruppe zieht Notbremse im Bus - Insassin verletzt

Duisburg (ots) - Unbekannte haben am Samstagabend (23. Oktober, 22:15 Uhr) eine mobile Toilette in der Nähe zu einer Baustelle an der Friedhofsallee/Schwarzer Weg angezündet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Polizei ...

