Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Spielhalle ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am frühen Samstagabend (23. Oktober, gegen 19:15 Uhr) hat ein Unbekannter eine Spielhalle an der Moerser Straße ausgeraubt. Er bedrohte die Kassiererin (21) mit einem Messer und verlangte von ihr, die Kasse zu öffnen. Als sie dies getan hatte, schubste er die Frau zur Seite, griff sich Bargeld und flüchtete in Richtung Ausgang. Hier kam ihm ein 59-jähriger Spielhallenbesucher entgegen, welchen der Täter ebenfalls mit dem Messer bedrohte. Der Mann floh in Richtung Franzstraße. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, schwarzer Pullover, schwarze Mütze, braune Augen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell