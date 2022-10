Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Paketbote holt geraubte Handtasche zurück

Duisburg (ots)

Ein Paketbote (43) hat am Samstagmittag (22. Oktober, 12:30 Uhr) auf der Speichergracht eine Handtasche zurückgeholt, die ein Unbekannter zuvor einer Seniorin geraubt hat. Der Räuber auf dem Fahrrad näherte von hinten sich der 80-Jährigen und zerrte an ihrer Tasche. Die Duisburgerin hielt jedoch sein Fahrrad fest, woraufhin beide zu Boden stürzten. Mit der Handtasche als Beute rannte der Räuber weg. Der 43 Jahre alte Paketbote nahm die Verfolgung auf, holte ihn ein und entriss ihm die Tasche. Der Unbekannte flüchtete, ohne Tasche aber mit der Geldbörse der Seniorin, in Richtung Stresemannstraße. Er war etwa 1,75 Meter groß und trug einen dunklen Kapuzenpullover. Zeugen, die den Mann gesehen haben und näher beschreiben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

