POL-MI: Sattelzug kippt beim Abladen um - Fahrer leicht verletzt

Porta Westfalica (ots) - Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Donnerstagmorgen gegen 7.05 Uhr in Hausberge gekommen. Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 28-jähriger Mann mit einem Ford Transit den Kirchsiek befahren und war in Höhe des Bürgerparks von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überfuhr das Auto ein Verkehrsschild und prallte schließlich gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Der ...

