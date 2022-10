LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Gera (ots) - Am Abend des 09.10.2022 um 18:45 Uhr gerieten zwei männliche Personen in Gera in der Talstraße in Streit. In dessen Verlauf bedrohte einer der Männer den anderen mit Schlägen. Anschließend verließ er die Tatörtlichkeit, kehrte später jedoch zurück. Zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden kam es nicht. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

