POL-KB: Gemünden/Wohra - Unbekannte steigen in Mehrzweckhalle ein

In der Zeit von Freitag (30. September) bis Montag (3. Oktober) stiegen Unbekannte in die Mehrzweckhalle der Cornelia-Funke-Schule in Gemünden ein und richteten dabei Sachschaden an.

Nachdem sie eine Fensterscheibe mit einem Pflasterstein eingeschlagen hatten, konnten sie in die Halle einsteigen. In der Halle benutzten sie verschiedene Sportgeräte wie Bälle, Matratzen und an der Decke hängende Seile. Außerdem beschädigten sie einen Spiegel in einer Toilette. Nach bisherigen Erkenntnisse wurde nichts entwendet, es entstand aber Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

