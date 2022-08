POL-DO: Die Chroniken einer Partynacht - Nicht bezahlen, Widerstand leisten, im Gewahrsam schlafen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0864 Gelegenheit macht Diebe. So sagt es das Sprichwort. Und so beobachtet es die Polizei Dortmund wie bereits mit der Pressemitteilung Nr. 0747 berichtet derzeit auch. Denn mehr Leben in der Stadt - mehr Veranstaltungen, mehr Ausgehen, mehr Miteinander - bedeutet auch mehr ...

mehr