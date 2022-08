Polizei Dortmund

POL-DO: Gelegenheit macht Diebe: Polizei Dortmund informiert auf Hombrucher Wochenmarkt zum Thema Taschendiebstahl

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0864

Gelegenheit macht Diebe. So sagt es das Sprichwort. Und so beobachtet es die Polizei Dortmund wie bereits mit der Pressemitteilung Nr. 0747 berichtet derzeit auch. Denn mehr Leben in der Stadt - mehr Veranstaltungen, mehr Ausgehen, mehr Miteinander - bedeutet auch mehr Tatgelegenheiten für Taschendiebe. Wie Sie sich vor den Langfingern schützen können, darüber informieren unsere Präventionsexperten am Mittwoch (10. August) in Dortmund-Hombruch persönlich.

Gemeinsam mit dem Seniorenbüro Hombruch haben Markus Schettke und Indra Naskar aus dem Kommissariat Vorbeugung für diesen Vormittag einen Informationsstand auf dem dortigen Marktplatz organisiert. Zwischen 10.30 und 12.30 Uhr stehen die beiden bekannten Experten dann für Fragen bereit. Sie wollen eine weitere Chance nutzen, um Taschendieben das Leben schwer zu machen. Indem sie die Dortmunderinnen und Dortmunder stark machen gegen Kriminelle. Ganz nach dem Motto: Prävention ist Trumpf.

Markus Schettke und Indra Naskar freuen sich auf möglichst viele Gespräche und Fragen!

Siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5266624

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell