POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Beamte des Polizeipräsidiums erfolgreich bei Polizeilandesmeisterschaften im Schießen (FOTO)

Bei den Polizeilandesmeisterschaften im Schießen am 6. und 7. Juli im Landesleistungszentrum Sportschießen Baden-Württemberg in Pforzheim haben Angehörige des Polizeipräsidiums Pforzheim ausgezeichnete Erfolge erzielt.

So stellt das Polizeipräsidium Pforzheim den Landesmeister in der Disziplin Kleinkalibergewehr mit Max Braun, der den ersten Platz errang. Die Plätze zwei und drei belegten Lucien Weeber vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg und Patrick Joho vom Polizeipräsidium Mannheim. Auch im Liegendschießen sicherte sich Max Braun den Titel des Landesmeisters vor der zweitplatzierten Anita Mangold vom Polizeipräsidium Ulm und Lucien Weeber auf Platz drei. Den zweiten Platz in der Disziplin Dienstpistole Damen erreichte Isabelle Großmann, die ebenfalls als Polizeibeamtin beim Polizeipräsidium Pforzheim ihren Dienst versieht. Hinter Isabelle Großmann errang eine weitere Polizistin des hiesigen Präsidiums, nämlich Stefanie Strauß, die Bronzemedaille. Gold ging an Stefanie Hartnagel vom Polizeipräsidium Heilbronn. Beim Wettbewerb "freie Pistole" errang Holger Kraus vom Polizeipräsidium Pforzheim den ersten Platz, gefolgt von Martin Weinhold, Polizeipräsidium Konstanz, sowie Stefan Dahlheim vom Polizeipräsidium Ulm auf den Plätzen zwei und drei. Mit der Dienstpistole sicherte sich mit dem zweitplatzierten Thomas Frey ein weiterer Beamter des Polizeipräsidiums Pforzheim einen Platz auf dem Treppchen. Erster wurde Gerd Korn vom Polizeipräsidium Einsatz, dritter mit Uwe Ludwig ein Beamter des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Das überaus respektable Ergebnis des Beamten des Polizeipräsidiums Pforzheim spiegelte sich auch in der Mannschaftswertung Dienstpistole wider, wo die Schützen des Präsidiums die Silbermedaille errangen.

Alle Teilnehmer bewiesen "ein sicheres Auge und eine ruhige Hand", was ihnen Polizeivizepräsident Christian Dettweiler zuvor in seiner Eröffnungsrede als Wunsch mit auf den Weg gegeben hatte.

Insgesamt wurden 12 Polizeilandesmeisterinnen und Polizeilandesmeister in den verschiedenen Schießwettbewerben geehrt. Die 80 Teilnehmer kamen aus verschiedenen Dienststellen und Einrichtungen der Polizei Baden-Württemberg. Die erfolgreichen Polizeischützen empfahlen sich durch ihre hervorragenden Platzierungen für die Teilnahme an den Deutschen Polizeimeisterschaften 2023 in Thüringen.

Als geladene Gäste von außerhalb der Polizei waren neben Abgeordneten des Landtages ebenso hochrangige Vertreter des Badischen und Südbadischen Sportschützenverbands sowie des Landesleistungszentrums Sportschießen Baden-Württemberg e.V. anwesend. Auch hochrangige Vertreter der örtlichen Schützengesellschaft Pforzheim 1450 e.V. und des Schützenkreises Pforzheim e.V. erwiesen den Wettkämpfern die Ehre.

