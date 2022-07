Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim- Einbruch in Mehrfamilienhaus

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagvormittag ist ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in der Stückelhäldenstraße, eingedrungen und hat einen Bargeldbetrag im fünfstelligen Bereich gestohlen.

In Abwesenheit des Wohnungsnehmers hebelte der Einbrecher, zwischen 06:00 Uhr und 07:15 Uhr, die in einem Obergeschoss befindliche Wohnungstür auf und gelang so in die Räumlichkeiten der Wohnung. Im Anschluss entwendete der Täter einen Geldbetrag in Höhe von mehreren Tausend Euro. Bereits Tage zuvor, am Freitag, den 01.07.2022, wurde der Wohnungsinhaber, Opfer eines Diebstahls. Nachdem er auf der Bank einen vierstelligen Eurobetrag abgehoben hatte, wurde er vor seinem Wohnhaus von einer ihm fremden Person überrascht, welche das in der Jackentasche befindliche Bargeld an sich nahm und flüchtete. Der Täter dieser Tat konnte vom Geschädigten als ein etwa 170 cm großer Mann beschrieben werden. Der Mann soll Anfang 20, mit kurzen schwarzen Haaren gewesen sein. Während der Tat trug der Unbekannte eine helle Jacke.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt der Kriminaldauerdienst unter 07231 186 4444 entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell