Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmozheim - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Simmozheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 295 bei Simmozheim sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt worden.

Nach Stand der Ermittlungen war gegen 17 Uhr ein 53-jähriger Opel-Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Weil der Stadt unterwegs. Er beabsichtigte nach links in die Kreisstraße 4377 abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 63-jährigen BMW-Fahrerin. In der Folge wurde der BMW auf einen in der Kreisstraße wartenden Hyundai geschoben.

Die 63-Jährige erlitt schwere und der 53-Jährige leichte Verletzungen. Der 59-jährige Fahrer des Hyundai blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

Michael Wenz, Pressestelle

