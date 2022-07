Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Wildberg/Landkreis Calw (ots)

Auf der Bundestraße 463 ereignete sich am Donnerstagabend, gegen 19.20 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem 21jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Frau fuhr mit ihrem BMW von Wildberg kommend, in Richtung Nagold-Emmingen. In Höhe eines Campingplatzes überholte sie einen VW-Polo, der von einem 24jährigen Mann gelenkt wurde. Beim Wiedereinscheren verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Es kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Entwässerungsgraben. Nach einigen Metern wurde es zurück auf die Fahrbahn geschleudert. An der Leitplanke der Gegenfahrbahn kam es schließlich zum Stehen. Die 21jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr. Der überholte Polo-Fahrer erlitt einen schweren Schock. Auch er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An dem Polo entstand durch herumfliegende Trümmerteile ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Bundessstraße war während der Unfallaufnahme, bis gegen 21.45 Uhr, voll gesperrt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell