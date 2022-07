Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Körperverletzung am Busbahnhof: Zeugen gesucht

Nagold (ots)

Nach einer Körperverletzung am Zentralen Omnibusbahnhof am Mittwochmorgen suchen die Ermittler des Polizeireviers Nagold nach einem noch unbekannten Täter.

Der Vorfall hat sich gegen 8 Uhr in der Freudenstädter Straße am Bussteig 1 ereignet. Ein am Bussteig wartender Mann wurde offenbar von einem Passanten angesprochen und nach Geld gefragt. Der Wartende ging nicht auf die Forderung ein und wollte, dass sich der Passant entfernt. Daraufhin schlug der Unbekannte den Wartenden und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit.

Der bislang Unbekannte wird als männlich und etwa 20 Jahre alt beschrieben. Vom äußeren Erscheinungsbild her soll es sich um einen Südosteuropäer mit blauen Augen und blonden Haaren, die an der Seite kurz rasiert seien, handeln.

Das Polizeirevier Nagold bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer 07452 9305-0 telefonisch zu melden.

