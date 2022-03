Polizei Mettmann

POL-ME: Landesweiter Kontrolleinsatz: Kreispolizeibehörde Mettmann beteiligt sich an Aktionstag gegen Clan-Kriminalität - Kreis Mettmann - 2203077

Die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität liegt schon seit vielen Jahren im Fokus der Kreispolizeibehörde Mettmann und ist zudem auch zum Behördenziel gemacht worden. Aus diesem Grund hat die Behörde auch an einem landesweiten Einsatz gegen Clankriminalität teilgenommen, der am Samstag (12. März 2022) und Sonntag (13. März 2022) stattgefunden hat (siehe Pressemitteilung des Innenministeriums unter Link: https://www.im.nrw/erster-24-stunden-aktionstag-im-kampf-gegen-die-clan-kriminalitaet).

Gemeinsam mit den jeweiligen Ordnungsämtern, Kräften des Zolls und der Steuerfahndung wurden am Samstag in der Zeit von 20 bis 23.30 Uhr sieben Bars und Vereinslokale in Velbert und Heiligenhaus kontrolliert. Insgesamt verlief der Einsatz ruhig und ohne besondere Zwischenfälle.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde, starke Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie die Netzwerkpartner überprüften die Lokalitäten polizeilich, ordnungs- und steuerrechtlich. Insgesamt wurden drei Straf- und 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen diverser Delikte gefertigt. Darunter waren beispielsweise Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz in Lokalen an der Schwanenstraße und an der Sternbergstraße in Velbert. Darüber hinaus führte die Polizei in Hilden und Langenfeld umfangreiche Verkehrskontrollen durch.

Innenminister Herbert Reul und Landrat Thomas Hendele machten sich vor Ort von dem Einsatz persönlich ein Bild. "Die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität ist ein landesweiter Schwerpunkt der Polizei. Regelmäßige Kontrollen und die konsequente Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sind unabdingbar. Auch hier zeigt sich, wie wichtig und erfolgreich die intensive Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern ist", sagte Landrat Thomas Hendele.

Die zuständigen Behörden und die Polizei werden auch in Zukunft in enger Kooperation regelmäßig Kontrollen und Durchsuchungen durchführen, um effektiv und nachhaltig gegen Organisierte Kriminalität vorzugehen und die dahinter liegenden Strukturen aufzudecken.

