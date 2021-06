Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Ende einer Zugfahrt - Bundespolizei nimmt renitenten Fahrgast in Gewahrsam

Koblenz (ots)

Zu einem tätlichen Angriff auf eine Streife der Bundespolizei kam es am Montagmittag am Hauptbahnhof Koblenz. Aufgrund aggressiven Verhaltens eines alkoholisierten und im IC 2312 rauchenden Mannes wurde die Bundespolizei um Hilfe gerufen.

Nach Ankunft des Zuges wurde der Mann von einer Streife der Bundespolizei am Bahnsteig angetroffen. Beim Ansprechen spuckte der blutverschmierte Mann unvermittelt vor die Füße der Beamten und wurde sofort verbal aggressiv. Eine Durchsuchung nach Identitätspapieren versuchte er durch Winden und Drehen sowie einen Kopfstoß und Tritte in Richtung der Beamten zu verhindern. Daraufhin wurde er gefesselt und zur Wache am Hauptbahnhof verbracht. Der Bereitschaftsrichter ordnete die Gewahrsamnahme sowie die Entnahme einer Blutprobe an.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

