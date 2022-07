POL-Pforzheim: (CW) Stammheim - Gestürzter Rollerfahrer - Polizei sucht Zeugen

Nagold (ots) - Nach einer Körperverletzung am Zentralen Omnibusbahnhof am Mittwochmorgen suchen die Ermittler des Polizeireviers Nagold nach einem noch unbekannten Täter. Der Vorfall hat sich gegen 8 Uhr in der Freudenstädter Straße am Bussteig 1 ereignet. Ein am Bussteig wartender Mann wurde offenbar von einem Passanten angesprochen und nach Geld gefragt. Der ...

mehr