POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Fischdiebstahl

Wildberg/Landkreis Calw (ots) - Auf der Bundestraße 463 ereignete sich am Donnerstagabend, gegen 19.20 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem 21jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Frau fuhr mit ihrem BMW von Wildberg kommend, in Richtung Nagold-Emmingen. In Höhe eines Campingplatzes überholte sie einen VW-Polo, der von einem 24jährigen Mann gelenkt wurde. Beim Wiedereinscheren verlor sie aus noch ungeklärter Ursache ...

