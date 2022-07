POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebstahl aus Pkw

Simmozheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 295 bei Simmozheim sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Nach Stand der Ermittlungen war gegen 17 Uhr ein 53-jähriger Opel-Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Weil der Stadt unterwegs. Er beabsichtigte nach links in die Kreisstraße 4377 abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 63-jährigen ...

