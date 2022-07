Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Remchingen (ots)

Mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wurde am Freitagvormittag ein Kradfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der B 10 in Wilferdingen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes Kleintransporters gegen 9 Uhr die Bundesstraße 10 / Hauptstraße in Remchingen - Wilferdingen. Am Ortsausgang in Richtung Pforzheim wollte der 30-Jährige wohl nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Ein 44-jähriger Motorradfahrer befuhr die Hauptstraße in gleiche Richtung. Offenbar überholte dieser einen hinter dem Kleintransporter wartenden Lkw und war wohl im Begriff auch den Kleintransporter zu überholen, als dieser seinen Abbiegevorgang begann. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde zur genauen Klärung des Unfallhergangs zudem ein Sachverständiger beauftragt, welcher an die Unfallstelle kam.

Die Bundesstraße musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen zunächst vollständig gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 12:10 Uhr war die Bundesstraße an dieser Stelle wieder für alle Verkehrsteilnehmer befahrbar.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell