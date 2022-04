Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der L30

Bergen/Rügen (ots)

Am 28.04.2022 gegen 16:20 Uhr, kam es auf der L30 zwischen Garz und Berglase zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden: Ein 65-jähriger Rüganer wollte mit seinem Pkw Honda Civic von einem Feldweg auf die L30 in Richtung Garz nach links abbiegen. Der Fahrzeugführer wartete zunächst auf einen von links kommenden Pkw bog dann ab. Dabei übersah er eine 17-jährige deutsche Kradfahrerin, welche auf der L30 aus Richtung Berglase in Richtung Garz wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Kradfahrerin zunächst an der Tür des Honda Civic hängen blieb und danach mit einem verkehrsbedingt am Fahrbahnrand wartenden VW Polo kollidierte. Die Kradfahrerin wurde mit leichten Verletzungen in das Sana Krankenhaus in Bergen verbracht. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf insgesamt 2500 Euro geschätzt. Das Krad war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

