POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und drei Leichtverletzten

Pforzheim (ots) - Am Donnerstagvormittag ist ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in der Stückelhäldenstraße, eingedrungen und hat einen Bargeldbetrag im fünfstelligen Bereich gestohlen. In Abwesenheit des Wohnungsnehmers hebelte der Einbrecher, zwischen 06:00 Uhr und 07:15 Uhr, die in einem Obergeschoss befindliche Wohnungstür auf und gelang so in die Räumlichkeiten der Wohnung. ...

mehr