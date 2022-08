POL-DO: Zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Straße gerannt und von Lkw erfasst - Kind schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0860 Eine Kradgruppe der Polizei Dortmund führte am Donnerstag (4.8.2022) einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit durch. Dabei stellten die Beamten einige Verstöße fest. An der Brackeler Straße in Dortmund hielten die Einsatzkräfte eine ...

mehr