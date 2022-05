Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit sechs Leichtverletzten an der Kreuzung Werner Straße

Cappenberger Damm

Selm (ots)

Am Samstag (28.05.2022) kam es gegen 17:25 Uhr an der Kreuzung Werner Straße / Cappenberger Damm zu einem Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen leicht verletzt wurden. Ein 81 jähriger Nordkirchener befuhr mit seinem Pkw den Cappenberger Damm in Richtung Werner Straße. Zur selben Zeit befuhr ein 45-jähriger aus Hamm die Werner Straße in Richtung Selm. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die beiden Fahrzeugführer sowie die 81 jähriger Beifahrerin des Nordkircheners und die drei Beifahrerinnen des Hammers im Alter von 7 bis 39 Jahren wurden allesamt leicht verletzt. Sie wurden von drei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 45.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Cappenberger Damm in Fahrtrichtung Cappenberg mehrmals voll gesperrt werden. Die Unfallstelle war gegen 18:30 Uhr geräumt.

