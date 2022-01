Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei PKW bei Unfallflucht in der Engelstraße beschädigt

Trier (ots)

Am heutigen Freitag, den 07.01.2022 kam es gegen 13:30 Uhr in der Engelstraße, Trier, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der zwei PKW beschädigt wurden. Hierbei befuhr eine 63-jährige Triererin mit ihrem PKW die Engelstraße in Richtung Porta Nigra. In Höhe der Hausnr. 43 musste die Fahrzeugführerin plötzlich einem entgegenkommenden Radfahrer ausweichen. Durch dieses Fahrmanöver kollidierte der PKW der 63-jährigen mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW. Der unfallverursachende Radfahrer, der nach Zeugenangaben auf einem dunklen Herrenrad unterwegs war, entfernte sich nach dem Unfall mit unverminderter Geschwindigkeit in Richtung Zeughausstraße. Durch die Kollision der beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Gegen den unbekannten Radfahrer wurde nun ein Verfahren wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Trier bittet Zeugen des Unfalls sich für sachdienliche Hinweise telefonisch unter der 0651/ 9779-5210 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell