Polizei Duisburg

POL-DU: Versammlung unter freiem Himmel in Duisburg- Bruckhausen

47053 Duisburg (ots)

Am Sonntag, 23.10.2022, zwischen 13:00 und 15:45 Uhr, wurde die angemeldete Versammlung in Form eines Aufzuges durchgeführt. Das Thema war: " Sicherheit für die Mitarbeiter von Thyssenkrupp und Gerechtigkeit für den toten bulgarischen Jungen." Insgesamt nahmen 650 Personen an der friedlich verlaufenden Versammlung teil. Polizeikräfte waren vor Ort und begleiteten den Aufzug.

