Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Mit Heroin in Straßenbahn unterwegs - Mutmaßlicher Drogendealer in U-Haft

Duisburg (ots)

Zivilpolizisten sind am Donnerstagnachmittag (20. Oktober, 16:30) einem mutmaßlichen Dealer auf die Schliche gekommen. Die Beamten beobachteten, wie der 30-Jährige auf der Duisburger Straße, Höhe Rathausstraße augenscheinlich mehrfach Drogen übergab. Dann stieg er in eine Straßenbahn, wo ihn die Einsatzkräfte fassten. Neben seinem Sitz fanden die Beamten eine Tüte, in der sich mehrere Bubbles mit Heroin befanden; in seiner Tasche entdeckten sie zwei Handys und Bargeld in szenetypischer Stückelung.

Die Polizisten stellten sämtliche Sachen sicher und brachten den Tatverdächtigen ins Gewahrsam. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass sich der 30-Jährige illegal in Deutschland aufhält. Er wurde am Freitag (21. Oktober) wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

