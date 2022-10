Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Mitarbeiter schnappt Whiskey-Dieb

Duisburg (ots)

Der Mitarbeiter (21) eines Getränkemarktes an der Schlachthofstraße hat am Mittwoch (19. Oktober) gegen 17:40 Uhr einen Whiskey-Dieb auf der Flucht geschnappt und der Polizei übergeben. Der Täter hatte zuvor fünf Flaschen Schnaps in seine Tasche gepackt und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passiert. Er schubste noch eine Kassiererin beiseite, die ihn auf den Diebstahl ansprechen wollte, und rannte los. Doch seine Flucht endete bereits an einer nahegelegenen Grünfläche, wo ihn der 21-Jährige Mitarbeiter nach kurzer Verfolgung stellen konnte. Die alarmierten Polizisten gaben dem Markt die Schnapsflaschen zurück und schrieben eine Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls gegen den 30-Jährigen.

