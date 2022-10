Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Mit Pistole auf Kopf geschlagen - Polizei sucht Zeugen nach Überfall

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (16./17. Oktober) einen 58-Jährigen auf der Feldstraße überfallen und neben Cannabispflanzen auch Geld erbeutet. Ein Duo klingelte gegen Mitternacht an der Wohnungstür des Duisburgers. Als dieser die Türe öffnete, schlug ihm ein Angreifer sofort mehrfach mit einer Pistole auf den Kopf und drängte ihn zurück in die Wohnung. Dort entwendeten die Räuber mehrere Cannabispflanzen und das Portmonee des 58-Jährigen. Anschließend flüchteten sie - möglicherweise mit einem BMW. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen waren die Täter ungefähr 25 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Einer von ihnen hatte kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Das Kriminalkommissariat 24 sucht Zeugen, die sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können. Neben dem Strafverfahren wegen des Raubüberfalls wird aktuell auch gegen den 58-Jährigen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

