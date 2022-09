POL-HI: Fahrradfahrer fährt unter Alkoholeinfluss und beleidigt Polizisten

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Bereits am 14.09.2022 wurde polizeilich bekannt, dass unbekannte Täter in einen Keller in der Von-Emmich-Straße in Hildesheim eingebrochen sind und ca. 30 alte Bierkrüge, teilweise mit Zinndeckel und Verzierungen, entwendet haben. Die Ermittler suchen nun Hinweisgeber, die zu dem Verbleib der Krüge etwas sagen können. Sie schließen nicht aus, dass die Gefäße zum Verkauf ...

mehr