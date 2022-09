Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeiinspektion Hildesheim beteiligt sich an direktionsweiter Verkehrssicherheitswoche

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - KREIS HILDESHEIM - (jpm) Überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen. Ferner steht die Ablenkung im Straßenverkehr durch Nutzung mobiler Endgeräte im Fokus der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit. Ablenkung am Steuer verringert die Aufmerksamkeit, so dass gefährliche Situationen zu spät erkannt werden und zu Verkehrsunfällen mit schweren Folgen führen können. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Nutzung von Kommunikationsmitteln während der Fahrt das Unfallrisiko um mindestens das Vierfache erhöht. Polizeiliche Kontrollen stellen in diesem Zusammenhang einen wichtigen Ansatz zur Erhöhung der Verkehrssicherheitsarbeit dar.

Die Polizeiinspektion Hildesheim mit ihren dazugehörigen Dienststellen beteiligte sich daher in der vergangenen Woche an einer Verkehrssicherheitswoche der Polizeidirektion Göttingen.

Im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen wurden insgesamt ca. 890 Fahrzeuge kontrolliert. In 32 Fällen wurden dabei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Allein die Beamtinnen und Beamten der Polizei Elze registrierten am Wochenende 12 Fahrzeuge auf den Bundesstraßen 1 und 3, deren Fahrer die zulässige Geschwindigkeit überschritten. Der schnellste Pkw wurde mit vorwerfbaren 97 km/h in einer 70er-Zone erfasst.

Darüber hinaus wurden etwa 570 weitere Fahrzeuge in Stadt und Landkreis Verkehrskontrollen unterzogen. Dabei stellten die Einsatzkräfte knapp 100 Verstöße fest, wobei 40 Verkehrsteilnehmende ertappt wurden, die während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzen.

Der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Hildesheim richtete zusammen mit dem örtlichen Kontaktbereichsbeamten in einem Bad Salzdetfurther Supermarkt einen Informationsstand zum Thema Ablenkung ein. Hierbei wurden zahlreiche Gespräche mit Kunden geführt, die zudem ihr verkehrsrechtliches Wissen anhand eines Fragenkataloges überprüfen konnten.

Die Polizeiinspektion Hildesheim wird auch zukünftig gleichgelagerte Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchführen.

