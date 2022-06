Rivenich (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht in Rivenich In der Zeit zwischen Mittwoch, 08. Juni 2022, 16:00 Uhr und Donnerstag, 09. Juni 2022, 10:30 Uhr, kam es in der Alten Poststraße in Rivenich zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der unbekannte Unfallverursacher kam von der Fahrbahn ab und beschädigte mit seinem Fahrzeug eine Grundstücksmauer. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bisher ...

mehr