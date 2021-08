Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Saarburg

Saarburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 30.07.2021, 19:00 Uhr bis zum Samstag, 31.07.2021 Uhr, 13:00 Uhr wurde ein parkender schwarzer VW Golf in der Straße "Staden" in Saarburg durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher des Schadens verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne seine Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen. Der Sachschaden an dem geparkten PKW beträgt ca. 1000EUR.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang und/oder dem flüchtigen Fahrer und dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel: 06581-91550 zu melden.

