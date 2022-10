Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei - Rheinhausen - Folgemeldung: Messerangriff auf Tauffeier - Mutmaßliche Täter in Rumänien festgenommen

Duisburg (ots)

Die rumänische Polizei konnte am 13. Oktober in Urziceni die beiden männlichen Tatverdächtigen festnehmen, nach denen die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei mit einem Europäischen Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Rheinhausen gesucht haben.

Die beiden Festgenommen mit rumänischer Staatsangehörigkeit sollen in den nächsten Wochen für die Durchführung des weiteren Ermittlungsverfahrens nach Deutschland ausgeliefert werden.

Der 20 und der 33 Jahre alte Mann stehen in dringendem Tatverdacht, Ende September bei einer Tauffeier mit rund 140 Gästen im Verlauf einer Auseinandersetzung mit Messern auf einen Mann eingestochen zu haben. Im Krankenhaus operierten Ärzte umgehend den zunächst lebensgefährlich verletzten 28-Jährigen. Der Hagener kann nach momentanen Einschätzungen körperliche Beeinträchtigungen zurückbehalten.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5331202

