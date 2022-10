Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Wegen Unachtsamkeit 15.000 Euro Schaden

Meckenheim (ots)

Nicht aufgepasst und einen Schaden von 15.000 Euro verursacht, hat am Mittwochabend (5. Okt., 20:30 Uhr) der Fahrer eines Passat in Meckenheim. Als er auf der Hauptstraße in Richtung Hochdorf-Assenheim war, streifte der 42-Jährige einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Dacia. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

