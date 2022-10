Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ruppertsberg) Schmuck aus Wohnhaus entwendet

Ruppertsberg (ots)

Durch den Kellereingang verschaffte sich ein Unbekannter am Dienstagnachmittag (4. Okt.) Zugang zu einem Wohnhaus in Ruppertsberg und entwendete Ringe und eine Kette aus Gold im Wert von 3.500,- Euro. Als der Hausbesitzer um 14 Uhr nach Hause kam, fiel ihm in der Nähe ein Mann auf, der sich verdächtig verhielt und sich dann entfernte. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem etwa 35 jährigen Mann, der mit dunkler Hose und einem hellen Hemd bekleidet war. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell