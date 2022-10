POL-PDNW: PI Grünstadt - Trunkenheit im Verkehr

Haßloch (ots) - Von Meckenheim in Richtung Niederkirchen war der Fahrer eines Citroen am Montagvormittag (3. Okt, 11 Uhr) unterwegs, als er wegen seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass der Autofahrer starke Schlangenlinien fahre und schon einige Male auf den Grünstreifen geraten sei. In Niederkirchen stieß er letztlich beim Einparken an ein anderes Auto und verursachte einen leichten ...

mehr