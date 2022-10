Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit Motorrad gestürzt - leicht verletzt

Wattenheim (ots)

Am gestrigen Montag, 03.10.2022, gegen 10:10 Uhr fuhr eine 27 Jahre alte Frau mit ihrem Motorrad aus dem Kreisverkehr an der B 47 in Höhe Wattenheim auf die L 520 in Richtung Carlsberg. Hierbei beschleunigte sie so stark, dass das Hinterrad des Zweirads ausbrach. Es kam schließlich zum Sturz auf die linke Fahrzeugseite. Die Fahrerin selbst wurde dabei leicht verletzt. An dem Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Um auslaufende Betriebsstoffe kümmerte sich die Feuerwehr.

