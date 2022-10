Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aquaplaning - Auto rutscht in die Leitplanke

Bild-Infos

Download

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Samstag,01.10.22, um 09:45 Uhr wollte ein 25 Jahre alter Mann von Grünstadt kommend auf die Autobahn in Richtung Mannheim auffahren. Im Kurvenbereich wählte er seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse angepasst und das Auto rutschte in die Leitplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell