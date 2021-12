Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weihnachtsmarktbude aufgebrochen

Letmathe (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Dienstag an der Hagener Straße eine Weihnachtsmarktbude auf. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Kasten Bier und ein Karton Kakao. Hinweise zu den durstigen Einbrechern nimmt die Polizei in Letmathe unter 02374-50290 entgegen.

