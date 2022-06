Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mit Roller geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 26.06.2022 gegen 17:00 Uhr sollte der Fahrer eines Rollers in der Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer die Haltezeichen bemerkte, beschleunigte und bog in die Mannheimer Straße ab, wo er in Richtung Bahnhof und den dahinterliegenden Bahnsteig davonfuhr. Aufgrund der dort befindlichen Straßenpoller konnten die eingesetzten Beamten dem Roller nicht unmittelbar folgen. Schließlich konnte der Roller zwischen Am Obstmarkt und den Bahnhofgleisen abgestellt festgestellt werden. Der Rollerfahrer hatte seinen Helm in ein Gebüsch geworden und sich laut Angaben von Zeugen in Richtung Bahngleisen entfernt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht mehr angetroffen werden. Bei der Überprüfung des Rollers konnte festgestellt werden, dass an diesem ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 angebracht war. Weiterhin ergaben Ermittlungen, dass das Versicherungskennzeichen niemals auf den Roller ausgegeben wurde. Gegen den bislang unbekannten Fahrer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

