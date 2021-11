Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Drei Fahrten ohne Führerschein

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg - Gleich dreimal konnte die Polizei am Samstag Verkehrsteilnehmer mit diversen Gefährten antreffen. Jedoch waren diese nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis!

Wolfsburg, Pirolweg

13.11.2021, 10:20 Uhr

Wolfsburg, Pestalozziallee

13.11.2021, 12:49 Uhr

Wolfsburg, Lessingstraße

13.11.2021, 23:35 Uhr

Der erste Fall ereignete sich am Samstag gegen 10:20 Uhr. Hier wurde eine Streife auf eine männliche Person aufmerksam, der mit seinem Elektroroller den Pirolweg befuhr. Den Beamten fiel auf, dass der Elektroroller nicht mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet war. Während der Verkehrskontrolle stellte sich ebenfalls heraus, dass der 57-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für den Elektroroller war. Aufgrund dessen wurde ihm die Weiterfahrt bis zur Erlangung einer entsprechenden Fahrerlaubnis sowie einer gültigen Pflichtversicherung für sein Gefährt untersagt!

Am selben Tag, nur ca. eineinhalb Stunden später, fiel einer Streife ein Skoda Fabia auf. Die Beamten wussten, dass der Halter des Fahrzeuges keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Deshalb führten sie eine Verkehrskontrolle durch. Die Beamten hatten hier einen guten Riecher, denn der 27-Jährige Halter des Skoda befand sich tatsächlich hinter dem Steuer! Er zeigte sich sofort geständig. Um ein weiteres Strafverfahren -Fahren ohne Fahrerlaubnis- kommt er trotzdem nicht herum. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Am selben Abend, gegen 23:35 Uhr, kontrollierte eine Streife in der Lessingstraße ein Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin zwar im Besitz eines ausländischen Führerscheines war, jedoch bereits seit über sechs Monaten einen festen Wohnsitz in Deutschland/ Wolfsburg hat. Aufgrund dessen hätte die 23-Jährige ihren ausländischen Führerschein umschreiben müssen. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt!

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell