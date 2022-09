POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße/ Auto kommt vor Fassade zum Stehen

Coesfeld (ots) - Am 05.09.2022, gegen 04.10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Innenraum von mindestens drei Autos, die auf dem Theodor-Heuss-Weg in Olfen geparkt waren. Sie durchsuchten die Fahrzeuge nach Wertgegenständen. Über das Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

